Правительство ввело льготные тарифы на ж/д перевозки в новых регионах

Правительство РФ установило льготный тариф на железнодорожные перевозки угля по территориям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщает РИА Новости.

Правительство ввело понижающий коэффициент 0,48 для перевозки угля по железным дорогам в новых регионах РФ. Как уточнили в пресс-службе Кабмина, льгота будет применяться при транспортировке угля «Железными дорогами Новороссии», сообщили.

В правительстве подчеркнули, что это решение направлено на поддержку угольных предприятий ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей.

В конце августа статистика Росстата показала, что в январе-июне 2025 года совокупный убыток угольных компаний достиг 185,2 млрд рублей. По словам эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Станислава Митраховича, часть игроков угольного рынка может покинуть отрасль — несмотря на рост мирового потребления угля, его добыча концентрируется в регионах с более низкой себестоимостью. В России высокая стоимость добычи и транспортировки угля создает дополнительные трудности.

Ранее в России продлили сроки уплаты налогов для угольных компаний.