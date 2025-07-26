В России продлили сроки уплаты налогов для угольных компаний

Правительство России постановлением продлило сроки уплаты налогов и страховых взносов для предприятий угольной отрасли до 30 ноября. Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин, передает пресс-служба кабмина.

«Сроки уплаты налога на добычу полезных ископаемых для предприятий и компаний угольной отрасли будут продлены по 30 ноября 2025 года включительно», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на такой же срок продлен срок уплаты страховых взносов. Также сообщается, что с угольных компаний в этот период не будут взыскивать суммы по налоговым и страховым задолженностям, которые были сформированы по состоянию на 1 июня 2025 года, при условии отсутствия процедуры банкротства у компаний.

Перечень компаний, попадающих в программу поддержки, будет сформирован в Минэнерго РФ в ближайшее время, после чего его передадут в Федеральную налоговую службу (ФНС).

Проект постановления «О мерах поддержки организаций угольной отрасли» был внесен на рассмотрение правительства в рамках помощи компаниям, испытывающим кризис. В Минфине считают, что такая поддержка позволит компаниям высвободить оборотные средства на указанный период и улучшить свои финансово-экономические показатели.

Ранее стало известно, что в РФ закрыты или находятся на грани закрытия более полусотни угольных предприятий.