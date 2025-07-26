На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России продлили сроки уплаты налогов для угольных компаний

Правительство РФ утвердило постановление об отсрочке уплаты налогов угольщиками
true
true
true
close
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Правительство России постановлением продлило сроки уплаты налогов и страховых взносов для предприятий угольной отрасли до 30 ноября. Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин, передает пресс-служба кабмина.

«Сроки уплаты налога на добычу полезных ископаемых для предприятий и компаний угольной отрасли будут продлены по 30 ноября 2025 года включительно», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на такой же срок продлен срок уплаты страховых взносов. Также сообщается, что с угольных компаний в этот период не будут взыскивать суммы по налоговым и страховым задолженностям, которые были сформированы по состоянию на 1 июня 2025 года, при условии отсутствия процедуры банкротства у компаний.

Перечень компаний, попадающих в программу поддержки, будет сформирован в Минэнерго РФ в ближайшее время, после чего его передадут в Федеральную налоговую службу (ФНС).

Проект постановления «О мерах поддержки организаций угольной отрасли» был внесен на рассмотрение правительства в рамках помощи компаниям, испытывающим кризис. В Минфине считают, что такая поддержка позволит компаниям высвободить оборотные средства на указанный период и улучшить свои финансово-экономические показатели.

Ранее стало известно, что в РФ закрыты или находятся на грани закрытия более полусотни угольных предприятий.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами