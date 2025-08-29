На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Угольная отрасль в России терпит убытки

«Бульдоги под ковром»: убытки угольных компаний в России выросли в 26 раз за год
Global Look Press

В январе-июне 2025 года совокупный убыток угольных компаний достиг 185,2 млрд рублей. Об этом написал Telegram-канал «Бульдоги под ковром» со ссылкой на статистику Росстата.

«В среднем отрасль теряла свыше 1 млрд рублей в день. Доля предприятий, работающих с убытками, составила 66%. Основными факторами трудностей угольных компаний стали сокращение доступа к западным рынкам и снижение спроса в Азии. За шесть месяцев отрасль потеряла больше, чем за весь 2024 год, когда итоговый убыток составил 112,5 млрд рублей. В годовом выражении показатель увеличился в 26 раз», — следует из поста.

В Кузбассе, обеспечивающем около 60% добычи каменного угля в стране, 17 предприятий остановили работу, часть из них — окончательно, пишет канал. По оценкам Минэнерго, на которые ссылается автор поста, порядка 27 компаний, на которые приходится около 10% добычи угля в России, находятся в предбанкротном состоянии.

По словам эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Станислава Митраховича, часть игроков угольного рынка может покинуть отрасль — несмотря на рост мирового потребления угля, его добыча концентрируется в регионах с более низкой себестоимостью. В России высокая стоимость добычи и транспортировки угля создает дополнительные трудности, заключил канал.

Ранее в России продлили сроки уплаты налогов для угольных компаний.

