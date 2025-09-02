В Центробанке России заявили о существенном прогрессе в снижении инфляции

ЦБ: в снижении инфляции был достигнут прогресс по сравнению с концом 2024 года

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин заявил о существенном прогрессе в снижении инфляции по сравнению с ситуацией конца 2024 года. Об этом сообщает ТАСС.

Вместе с тем замглавы регулятора отметил, что говорить о том, что устойчивый темп роста цен, устойчивое инфляционное давление снизились до целевых 4% в пересчете на год пока преждевременно.

2 сентября Центробанк РФ опубликовал проект об «Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики Банка России на 2026 год и период 2027–2028 годов». В нем говорится, что при реализации дезинфляционного сценария развития российской экономики прогнозируется, что ключевая ставка составит примерно 10,5–11,5% в 2026 году и 7,5–8,5% в 2027 году.

В конце июля регулятор принял решение понизить ключевую ставку с 21 до 18%.

Во вторник вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников спрогнозировал для «Газеты.Ru», что на заседании 12 сентября ЦБ снизит ключевую ставку с 18% до 16–16,5%.

Ранее на Западе заявили о победе России над инфляцией.