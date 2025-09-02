На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В «Опоре России» спрогнозировали новый уровень ключевой ставки

«Опора России»: ЦБ снизит ключевую ставку до 16-16,5% на заседании 12 сентября
true
true
true
close
«Газета.Ru»

ЦБ на заседании 12 сентября снизит ключевую ставку с 18% до 16-16,5%, спрогнозировал для «Газеты.Ru» вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников.

«Давление от правительства, бизнеса и общества на Центральный Банк слишком велико. Ключевая ставка была снижена и 25 июля на 2 п.п. Чем ниже ключевая ставка, тем больше денег экономит федеральный бюджет — снижение даже на 1 п.п. ключевой ставки сберегает для бюджета 200 млрд рублей. Ставки по вкладам будут снижаться на 2–3 п.п. и более из-за решения ЦБ. Банки постараются сохранить максимум прибыли, уменьшая проценты по вкладам. ⁠Эксперты прогнозируют, что в 2025 году российская банковская система заработает более 4 трлн рублей. Что касается ипотеки и потребительских кредитов, они последуют за трендом», — отметил Пищальников.

Он уверен, что кредиты станут дешевле, но ненамного — влияние предыдущих решений ЦБ сохраняется. Кроме того, банки продолжают ужесточать требования к заемщикам — в результате инерция сохранится, роста потребительских кредитов не произойдет, заключил вице-президент.

Ранее аналитик назвал ключевую ставку в 10-12% наиболее приемлемой в 2025 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами