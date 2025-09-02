В «Опоре России» спрогнозировали новый уровень ключевой ставки

ЦБ на заседании 12 сентября снизит ключевую ставку с 18% до 16-16,5%, спрогнозировал для «Газеты.Ru» вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников.

«Давление от правительства, бизнеса и общества на Центральный Банк слишком велико. Ключевая ставка была снижена и 25 июля на 2 п.п. Чем ниже ключевая ставка, тем больше денег экономит федеральный бюджет — снижение даже на 1 п.п. ключевой ставки сберегает для бюджета 200 млрд рублей. Ставки по вкладам будут снижаться на 2–3 п.п. и более из-за решения ЦБ. Банки постараются сохранить максимум прибыли, уменьшая проценты по вкладам. ⁠Эксперты прогнозируют, что в 2025 году российская банковская система заработает более 4 трлн рублей. Что касается ипотеки и потребительских кредитов, они последуют за трендом», — отметил Пищальников.

Он уверен, что кредиты станут дешевле, но ненамного — влияние предыдущих решений ЦБ сохраняется. Кроме того, банки продолжают ужесточать требования к заемщикам — в результате инерция сохранится, роста потребительских кредитов не произойдет, заключил вице-президент.

Ранее аналитик назвал ключевую ставку в 10-12% наиболее приемлемой в 2025 году.