ЦБ спрогнозировал снижение ключевой ставки до 10,5–11,5%

Банк России при реализации дезинфляционного сценария развития экономики РФ прогнозирует, что ключевая ставка составит примерно 10,5–11,5% в 2026 году и 7,5–8,5% в 2027 году. Такие данные содержатся в «Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики Банка России на 2026 год и период 2027–2028 годов», опубликованных на сайте регулятора.

По данным Банка России, на 2028 год прогнозируется ключевая ставка в пределах 7,5–8,5%. В документе отмечается, что при реализации проинфляционного сценария ставка может составить около 14–16% в 2026 году, 10,5–11,5% в 2027 году и 8,5–9,5% в 2028 году. В рисковом сценарии регулятор допускает повышение ставки до 16–18% в 2026 году, 18–22% в 2027 году и 10–11% в 2028 году.

2 сентября вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников спрогнозировал для «Газеты.Ru», что на заседании 12 сентября Центральный Банк (ЦБ) снизит ключевую ставку с 18% до 16-16,5%. Он выразил уверенность, что кредиты станут дешевле, но ненамного — влияние предыдущих решений ЦБ сохраняется. Кроме того, по словам Пищальникова, банки продолжают ужесточать требования к заемщикам — в результате инерция сохранится, роста потребительских кредитов не произойдет.

Ранее аналитик назвал ключевую ставку в 10-12% наиболее приемлемой в 2025 году.