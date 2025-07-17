На Западе заявили о победе России над инфляцией

Рост цен в России существенно снизился в июне, что свидетельствует о возможных изменениях в динамике инфляции. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Россия одержала долгожданную победу в борьбе с инфляцией», — гласит заголовок издания.

Согласно отчету, июнь стал первой серьезной демонстрацией того, что усилия Центрального банка могли принести плоды спустя продолжительный период строгой денежной политики.

Хотя годовая инфляция остается высокой — около 9%, что превышает целевой показатель ЦБ в 4%, темпы роста цен заметно упали относительно предыдущего месяца, приближаясь к этому уровню. Это создает предпосылки для предположений о дальнейших снижениях ключевой ставки, возможно, раньше и глубже, чем ожидалось ранее.

Центральный банк оценивает динамику инфляции исходя из показателей ежемесячных изменений цен, очищенных от сезонных колебаний, известного как сезонно скорректированная годовая динамика (SAAR). Если такая тенденция продолжится, годовая инфляция может приблизиться к целевым показателям уже в ближайшие месяцы.

Центробанк ориентируется на ежегодные статистические данные Росстата, однако решения принимаются на основании текущих тенденций, подчеркивала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Годовые показатели она сравнила с «задним зеркалом», показывающим прошлое движение цен, но не дающим сигналов о будущих колебаниях.

Недавно ЦБ предпринял первый шаг к ослаблению денежно-кредитной политики, снизив ключевую ставку на 100 базисных пунктов с пикового уровня в 21%. Несмотря на это, Набиуллина подчеркнула готовность вернуться к ужесточению политики, если вновь возникнет угроза ускоренного роста цен.

Эксперты предупреждают о потенциальных сложностях. Укрепившийся рубль помог сдержать рост цен, но влияние этого фактора постепенно угасает. Более того, наблюдаемый разрыв в движении цен: товары стали стабильнее, а стоимость услуг продолжает стремительно увеличиваться.

Ранее аналитики спрогнозировали изменение размера ключевой ставки на ближайшие годы.