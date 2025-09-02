На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп за день заработал на криптовалюте больше, чем на недвижимости за всю жизнь

WSJ: состояние семьи Трампа выросло на $5 млрд после запуска торгов токеном WLFI
Kevin Lamarque/Reuters

Состояние семьи президента США Дональда Трампа выросло на $5 млрд после запуска торгов криптовалютой WLFI от компании World Liberty Financial. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Отмечается, что годом ранее инвесторы покупали WLFI по $0,015. А 1 сентября на Binance, самой популярной криптобирже, токен стал торговаться по цене около $0,3. К концу понедельника его стоимость опустилась до $0,2.

«Это подтверждает получение американским президентом и его сыновьями непредвиденной прибыли», — пишет газета.

The Wall Street Journal указывает, что семья Трампа, имевшая состояние $6,1 млрд, увеличила свое состояние еще на $5 млрд всего за один день.

«Сейчас WLFI — самый ценный актив Трампов, который превосходит их портфель недвижимости», — отмечает WSJ.

В мае сообщалось, что Трамп и его соратники заработали $324,5 млн в виде комиссионных от торгов с момента запуска токена Trump.

Ранее Трамп раскритиковал Байдена за борьбу с индустрией криптовалют.

