Трамп раскритиковал Байдена за борьбу с индустрией криптовалют

Президент США Дональд Трамп назвал своего предшественника на посту главы государства Джо Байдена жестоким и некомпетентным человеком. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе церемонии подписания законопроекта о регулировании криптовалют в Белом доме Трамп заявил, что предыдущая американская администрация «боролась с индустрией» криптовалют.

«Они жестокие люди. Народ не осознает того, что они были некомпетентными и жестокими. Джо [Байден] был некомпетентен, но он также был известен как жестокий парень», — сказал глава США.

В конце мая вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что с приходом Трампа в Белый дом у криптоиндустрии появился сильный союзник. Он добавил, что Белый дом заставит федеральные власти прекратить нападки на нее. По словам Вэнса, в данный момент около 50 миллионов человек в США владеют криптовалютой — по мнению американского вице-президента, вскоре это число может достичь 100 миллионов человек.

Ранее сообщалось, что Трамп заработал более $324 млн на своем мемкоине.