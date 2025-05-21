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Трамп заработал более $324 млн на своем мемкоине

Newsmax: Трамп заработал более $324 млн после запуска своей криптовалюты
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Kevin Lamarque/Reuters

Американский президент Дональд Трамп и его соратники заработали $324,5 млн в виде комиссионных от торгов с момента запуска токена Trump в январе, передает Newsmax.

Как отмечает телеканал, стоимость криптовалюты выросла после того, как стало известно, что двести самых крупных держателей токена будут приглашены на обед с Трампом 22 мая в Вашингтоне. А на следующий день гостей позовут на VIP-тур в Белый дом.

Уточняется, что сейчас криптовалюта торгуется по $14,49, а вскоре после инаугурации политика 22 января стоила $44,28.

18 января политик запустил криптовалюту — мемкоин Трампа ($TRUMP). Ее начальная цена составляла $10, а максимальная — более $75. 19 января первая леди США Мелания Трамп запустила собственный мемкоин $MELANIA, и его цена за 24 часа взлетела на 21 000%, до $6 за монету. Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», назвали мемкоины финансовой пирамидой. По мнению экономистов и аналитиков, с помощью запуска криптовалюты Трампы захотели создать шумиху накануне инаугурации, но хайп скоро пройдет. Что такое мемкоины и стоит ли в них вкладываться — в нашем материале.

Ранее Маск прояснил связь между названиями криптовалюты Dogecoin и департамента DOGE.

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