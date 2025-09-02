На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Спецпредставитель президента назвал последствия отмены виз для россиян в Китае

Титов ожидает рекордного роста турпотока между Россией и Китаем после отмены виз
Global Look Press

Отмена виз для россиян в Китае приведет к новым рекордам турпотока, спрогнозировал для «Газеты.Ru» представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель российской части Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития Борис Титов.

С 15 сентября граждане России смогут посещать Китай без визы и находиться там до 30 дней по обычному загранпаспорту. Аналогичный порядок вводится и для китайских граждан в России. Решение закреплено межгосударственным соглашением, о котором стало известно накануне.

По словам Титова, Российско-Китайский комитет дружбы, мира и развития неоднократно выступал за эту меру. Он отметил, что она была «напрашивающейся сама собой», учитывая динамику поездок. В 2024 году Китай посетили почти 1,9 млн россиян, из которых более миллиона — туристы, остальные — по деловым целям. В первом полугодии 2025 года турпоток вырос еще более чем на 40% в годовом выражении.

«Отмена виз сделает контакты простых людей и развитие деловых связей еще легче и продуктивнее», — подчеркнул Титов.

Ранее в АТОР рассказали, подорожают ли билеты в Китай из-за отмены виз.

