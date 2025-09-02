На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Правительство РФ готовит меры поддержки для металлургической отрасли

«Ъ»: кабмин может повысить экспортные пошлины для поддержки металлургов
Александр Коркка/РИА «Новости»

Правительство РФ готовит меры поддержки для металлургической отрасли, пишет «Коммерсантъ».

Как отмечают авторы публикации, речь идет о тех предприятиях, которые столкнулись с финансовыми проблемами и падением выпуска.

В перечень мер по поддержке металлургов может войти, в частности, повышение экспортных пошлин на лом черных металлов.

«Предлагается проработать повышение ставки экспортной пошлины на лом черных металлов в размере 5%, но не менее €25 за тонну», — говорится в материале.

Кроме того, правительство рассматривает отмену акциза на жидкую сталь для электрометаллургических предприятий в 2026 году, а также отмену акциза для новых мощностей с инвестициями от 50 млрд рублей в период инвестиций и последующих трех лет.

До этого Минфин РФ вносил на рассмотрение правительства проект постановления «О мерах поддержки организаций угольной отрасли».

Согласно проекту, угольные компании смогут получить отсрочку по уплате налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на период до 30 ноября текущего года. Также на этот период предлагается продлить сроки уплаты отдельных страховых взносов и предоставить отсрочку по уплате задолженности в части суммы отрицательного сальдо единого налогового счета по состоянию на 1 июня 2025 года.

Ранее в Минэнерго перечислили перспективные рынки сбыта для российского угля.

