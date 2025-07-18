Правительство РФ поможет попавшей в кризис угольной отрасли

Министерство финансов России внесло на рассмотрение правительства проект постановления «О мерах поддержки организаций угольной отрасли». Информация о деталях помощи компаниям, испытывающим кризис, опубликована на сайте финансового ведомства.

Согласно проекту, угольные компании могут получить отсрочку по уплате налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на период до 30 ноября текущего года. Также на этот период предлагается продлить сроки уплаты отдельных страховых взносов и предоставить отсрочку по уплате задолженности в части суммы отрицательного сальдо единого налогового счета по состоянию на 1 июня 2025 года.

Условием предоставления отсрочек является отсутствие начисления процентов на сумму задолженности. По предварительной оценке, на реализацию этих мер может потребоваться в общей сложности 63 миллиарда рублей.

В Минфине считают, что такая поддержка позволит компаниям высвободить оборотные средства на указанный период и улучшить свои финансово-экономические показатели.

Пресс-служба ведомства также сообщила, что некоторые представители отрасли уже получили помощь в рамках индивидуальных решений, включая субсидии, реструктуризацию задолженностей и отсрочки по кредитам.

В числе получивших поддержку названы ПАО «Мечел», АО «Воркутауголь», АО «ХК «СДС-уголь», АО «УК «Сила Сибири», ООО «ТД «Донские угли», АО «УК «Северный Кузбасс», АО «СУПК». В совокупности эти компании управляют 34 шахтами и угольными разрезами, 16 обогатительными фабриками и 20 производствами в смежных отраслях.

15 июля замглавы Минэнерго РФ Дмитрий Исламов заявил, что в России закрыто или находится на грани закрытия 51 угольное предприятие.

Ранее в Минэнерго перечислили перспективные рынки сбыта для российского угля.