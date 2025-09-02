«Газпром» и CNPC подписали меморандум о строительстве «Силы Сибири — 2»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что российская компания и Китайская национальная газовая корпорация CNPC (КННК) подписали меморандум о строительстве газопроводах «Сила Сибири — 2» и транзитного газопровода через территорию Монголии «Союз Восток». Об этом сообщает ТАСС.

«Подписан юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2» и транзитного газопровода через территорию Монголии «Союз Восток». Этот проект позволит поставлять из России транзитом в Монголию 50 миллиардов кубических метров газа в год», — отметил Миллер.

По его словам, меморандум подписан на основании публичного заявления лидеров России, Китая и Монголии — Владимира Путина, Си Цзиньпина и Ухнаагийна Хурэлсуха.

Миллер уточнил, что договоренность по «Силе Сибири — 2» рассчитана на 30 лет, при этом газа, поставляемого по газопроводу, будет ниже, чем для Европы.

Также объем поставок по «Дальневосточному маршруту» будет увеличен с 10 млрд кубометров в год еще на 2 млрд — до 12 млрд кубометров в год.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков анонсировал подписание важного соглашения между «Газпромом» и CNPC 29 августа.

Газопровод «Сила Сибири — 2» пройдет с территории Ямала и Западной Сибири в Китай, его максимальная мощность составит 50 миллиардов кубометров в год. В декабре 2023 года Россия сообщила об окончательном согласовании условий строительства газопровода между «Газпромом» и китайской CNPC. В настоящее время ведутся изыскательские работы по прокладке участка трубопровода через Монголию.

