В Кремле анонсировали важное соглашение между «Газпромом» и китайской компанией CNPC

Ушаков: «Газпром» и CNPC подпишут важные соглашения в ходе визита Путина в Китай

«Газпром» и Китайская национальная газовая корпорация (CNPC) подпишут соглашение в ходе переговоров в Пекине. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает ТАСС.

Речь идет о трех ключевых документах, подготовленных к подписанию по линии «Газпрома».

Переговоры состоятся в рамках официального визита президента России Владимира Путина в Китай на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет с 31 августа по 3 сентября.

25 июня газета The Wall Street Journal писала, что конфликт Ирана и Израиля повысил интерес Китая к строительству российского газопровода «Сила Сибири — 2».

Газопровод «Сила Сибири — 2» пройдет с территории Ямала и Западной Сибири в Китай, его максимальная мощность составит 50 миллиардов кубометров в год. В декабре 2023 года Россия сообщила об окончательном согласовании условий строительства газопровода между «Газпромом» и китайской CNPC. В настоящее время ведутся изыскательские работы по прокладке участка трубопровода через Монголию.

