На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперт назвала перспективные сферы сотрудничества России и Китая

Исследователь Белова: Россия и Китай могут вместе разрабатывать месторождения
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Москва и Пекин могли бы вместе разрабатывать сложные месторождения на территории России. Такое мнение высказала «Прайму» директор по исследованиям консалтинговой компании «Имплемента» Мария Белова.

Она отметила, что уже сейчас китайские компании CNPC, CNOOC и Sinopec вкладывают средства в разведку и разработку месторождений в рамках проектов на Ямале, в Восточной Сибири и на арктическом шельфе.

«Углубление этого сотрудничества через создание совместных предприятий для разработки новых сложных месторождений, где китайские партнеры могут предоставлять не только финансирование, но и технологии, на мой взгляд, является достаточно перспективным», — сказала эксперт.

Она добавила, что у Китая есть возможность увеличить импорт российского трубопроводного и сжиженного газа. Так, через два года должны начаться поставки по газопроводу Сахалин — ХабаровскВладивосток. Кроме того, в рамках проекта «Сила Сибири» Россия может экспортировать в КНР на 6 млрд куб. м больше газа, и есть варианты увеличения трубопроводных поставок через Центральную Азию.

По словам Беловой, у РФ есть и амбициозные планы по росту производства сжиженного природного газа, а Китай наращивает его импорт.

Накануне президент Владимир Путин перед поездкой в Китай дал письменное интервью агентству «Синьхуа». Лидер РФ охарактеризовал китайского лидера Си Цзиньпина как «настоящего лидера крупной мировой державы» и изложил основные направления двустороннего сотрудничества. Важный акцент он сделал на укреплении Шанхайской организации сотрудничества, развитии экономических связей и координации действий Москвы и Пекина на международной арене.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, зачем Путин едет в Китай.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами