Эксперт назвала перспективные сферы сотрудничества России и Китая

Москва и Пекин могли бы вместе разрабатывать сложные месторождения на территории России. Такое мнение высказала «Прайму» директор по исследованиям консалтинговой компании «Имплемента» Мария Белова.

Она отметила, что уже сейчас китайские компании CNPC, CNOOC и Sinopec вкладывают средства в разведку и разработку месторождений в рамках проектов на Ямале, в Восточной Сибири и на арктическом шельфе.

«Углубление этого сотрудничества через создание совместных предприятий для разработки новых сложных месторождений, где китайские партнеры могут предоставлять не только финансирование, но и технологии, на мой взгляд, является достаточно перспективным», — сказала эксперт.

Она добавила, что у Китая есть возможность увеличить импорт российского трубопроводного и сжиженного газа. Так, через два года должны начаться поставки по газопроводу Сахалин — Хабаровск — Владивосток. Кроме того, в рамках проекта «Сила Сибири» Россия может экспортировать в КНР на 6 млрд куб. м больше газа, и есть варианты увеличения трубопроводных поставок через Центральную Азию.

По словам Беловой, у РФ есть и амбициозные планы по росту производства сжиженного природного газа, а Китай наращивает его импорт.

Накануне президент Владимир Путин перед поездкой в Китай дал письменное интервью агентству «Синьхуа». Лидер РФ охарактеризовал китайского лидера Си Цзиньпина как «настоящего лидера крупной мировой державы» и изложил основные направления двустороннего сотрудничества. Важный акцент он сделал на укреплении Шанхайской организации сотрудничества, развитии экономических связей и координации действий Москвы и Пекина на международной арене.

