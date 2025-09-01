На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван обоснованный курс доллара

Инвестор Еговцев: обоснованный курс доллара составляет 57 рублей
Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

Обоснованный курс доллара в настоящее время составляет 57 рублей, оценил для «Газеты.Ru» инвестор Василий Еговцев.

«В 2010 году средний курс доллара составлял 30,40 рубля. С тех пор инфляция в России выросла на 187%, в США — на 47%. Если пересчитать по-честному, то фундаментально обоснованный курс доллара сегодня должен быть 57 рублей. А мы видим доллар по 81 рубль. То есть +43% к экономике. Именно поэтому курс — это не экономика. Курс — это смесь страхов, ограничений и скорости движения капитала», — отметил Еговцев.

По его прогнозу, осенью 2025 года доллар будет стоить 80–85 рублей. Но это не вопрос силы доллара, это вопрос политических ограничений и нервов игроков, подчеркнул инвестор. По его словам, фундаментально доллар давно слабее, чем его продают в обменниках.

По словам Еговцева, если сравнить с 2010 годом, американская валюта потеряла почти половину своей силы. Инвестор добавил, что доллар куда более нестабилен, чем многие привыкли думать. Доллар можно держать лишь как «карманную заначку», но стратегию на нем строить нельзя, уверен эксперт.

Он заключил, что зимой курс доллара тоже будет находиться в диапазоне 80–85 рублей за доллар. Это зона искусственного равновесия, а не отражение реальной экономики, подытожил Еговцев.

На рынке Forex курс доллара 27 августа превысил отметку 82 рубля, достигая в пике 82,49 рубля. На межбанковском рынке американская валюта поднималась почти до 81 рубля, после чего откатилась к уровню около 80 рублей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru». 29 августа доллар стоил чуть более 80 рублей.

Ранее инвестиционный стратег «Гарда Капитал» ⁠Александр Бахтин предсказал резкое подорожание доллара к концу года.

