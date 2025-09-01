На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд вынес приговоры организаторам аферы с госконтрактами на 400 млн рублей

Московский суд назначил от 6 до 8 лет колонии участникам аферы с госконтрактами
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Замоскворецкий районный суд огласил приговоры трем участникам мошенничества с государственными контрактами более чем на 400 млн руб. Об этом сообщает прокуратура Москвы.

Среди них — бывший заместитель гендиректора «Транснефть-Диаскан» Роман Ивашкин (8,5 лет), начальник отдела исследовательской деятельности Сергей Лукьянов (8 лет) и гендиректор ООО «ЗИО-Поларис» Екатерина Петелина (6 лет с отсрочкой исполнения наказания до достижения ее ребенком 14 лет).

Обвиняемые признаны виновными по статье о мошенничестве в особо крупном размере. По информации следствия, они обеспечили победу компании Петелиной на госзакупках, заключив фиктивные договоры с завышенной стоимостью более 229 миллионов рублей.

Также они подписали поддельные акты о выполнении работ и поставке оборудования на сумму свыше 159 миллионов рублей, нанеся ущерб государству. Для придания видимости выполнения работ они подписали акт входного контроля и товарную накладную о поставке оборудования. Кроме того, злоумышленники осуществили аферу более чем на 15 млн руб. При заключении контракта на определение дефектов в поперечных и продольных трубных швах.

Ранее суд арестовал экс-директора Театра сатиры.

