Суд арестовал экс-директора Театра сатиры

Таганский районный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего директора Московского академического театра сатиры Мамедали Агаева. Об этом сообщили в Telegram-канале Московский судов общей юрисдикции.

«Избрать в отношении обвиняемого Агаева меру пресечения в виде заключения под стражу, срок — 1 месяц 29 суток», — огласил решение суд.

Агаева обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По данным прокуратуры, общая сумма ущерба, нанесенного действиями Агаева, составила 20 млн рублей.

В ходе расследования выяснилось, что Агаев совместно с соучастниками создал схему по хищению денежных средств театра. Специалисты рассказали, что экс-директор создал ИП на свое имя и «заключал заведомо несоответствующие действительности авторские договоры» с учреждением о создании сценариев и последующей передаче прав на них для незаконного извлечения дохода в размере 4% от сумм сборов с продажи билетов.

Ранее Большой театр подал в суд на спекулянтов билетами.