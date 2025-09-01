Стал известен размер состояния самого богатого гражданина Чехии

Глава военно-промышленного холдинга Czechoslovak Group (CSG) Михал Стрнад является самым богатым жителем Чехии. Об этом, ссылаясь на рейтинг экономического журнала Euro, сообщает агентство ČTK.

Состояние Стрнада составляет 330 млрд чешских крон ($15,7 млрд, €13,5 млрд). ČTK отметило, что стоимость активов Czechoslovak Group за последний год значительно увеличилась. Это объясняется возросшим спросом на различные вооружения в результате нескольких военных конфликтов.

В апреле 2024 года сообщалось, что Стрнад стал миллиардером благодаря поставкам на Украину отремонтированных советских танков Т-72 и другой военной техники. Основанный в 1995 году холдинг Czechoslovak Group занимается ремонтом и восстановлением боевой техники. В частности, через его цеха прошли около 300 боевых танков Т-72, из которых около сотни отправились на Украину.

Ранее в Чехии назвали поражение России на Украине целью своей внешней политики.