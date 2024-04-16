Владелец чешской компании заработал миллиарды на поставках Т-72 и другой советской техники

Чешский предприниматель Михал Стрнад стал миллиардером благодаря поставкам на Украину отремонтированных советских танков Т-72 и другой военной техники. Об этом рассказывает американское издание Bloomberg.

Компания Czechoslovak Group (CSG) извлекла из конфликта рекордную прибыль. По сравнению с 2021 годом ее доходы выросли более чем втрое, достигнув €1,73 млрд. Основанное в 1995 году предприятие занимается ремонтом и восстановлением боевой техники. В частности, через его цеха прошли около 300 боевых танков Т-72, из которых около сотни отправились на Украину.

В структуру CSG входит известный автозавод Tatra, производящий в том числе шасси для боевых машин и самоходных гаубиц. Кроме того, компания владеет предприятиями по производству оружия в Италии и Испании.

Bloomberg оценивает состояние Михала Стрнада в $5 млрд, а его компания входит в число самых быстрорастущих производителей оружия в Европе.

10 апреля чешский производитель оружия CSG отчитался о рекордных продажах на €1,7 млрд. В компании заявили, что выгода получена во многом благодаря значительному увеличению расходов на оборону в Европе.

Ранее стало известно, что чешский концерн намерен инвестировать в строительство военного завода на Украине.