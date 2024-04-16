Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Владелец чешской компании заработал миллиарды на поставках Т-72 и другой советской техники

Bloomberg: глава компании CSG стал миллиардером благодаря конфликту на Украине

close
100%
Кирилл Брага/РИА «Новости»

Чешский предприниматель Михал Стрнад стал миллиардером благодаря поставкам на Украину отремонтированных советских танков Т-72 и другой военной техники. Об этом рассказывает американское издание Bloomberg.

Компания Czechoslovak Group (CSG) извлекла из конфликта рекордную прибыль. По сравнению с 2021 годом ее доходы выросли более чем втрое, достигнув €1,73 млрд. Основанное в 1995 году предприятие занимается ремонтом и восстановлением боевой техники. В частности, через его цеха прошли около 300 боевых танков Т-72, из которых около сотни отправились на Украину.

В структуру CSG входит известный автозавод Tatra, производящий в том числе шасси для боевых машин и самоходных гаубиц. Кроме того, компания владеет предприятиями по производству оружия в Италии и Испании.

Bloomberg оценивает состояние Михала Стрнада в $5 млрд, а его компания входит в число самых быстрорастущих производителей оружия в Европе.

10 апреля чешский производитель оружия CSG отчитался о рекордных продажах на €1,7 млрд. В компании заявили, что выгода получена во многом благодаря значительному увеличению расходов на оборону в Европе.

Ранее стало известно, что чешский концерн намерен инвестировать в строительство военного завода на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами