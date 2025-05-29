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В Чехии назвали поражение России на Украине целью своей внешней политики

МИД Чехии назвал поражение Москвы на Украине целью своей внешней политики
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Depositphotos

Чехия признает необходимость поражения России в конфликте с Украиной. Об этом говорится в концепции внешней политики Чехии, сообщается на сайте МИД Чехии.

«В наших жизненных интересах, чтобы она [Москва] не добилась успеха <...> и ее можно было эффективно удержать от планов любой агрессии в Европе», — сказал министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, комментируя обновленную концепцию.

Политик добавил, что Прага останется надежным членом Евросоюза и Североатлантического альянса и будет участвовать в разработке, принятии и реализации коллективных решений.

В начале мая президент Чехии Петр Павел после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что Прага и страны-партнеры рассматривают возможность продления поставок тяжелых боеприпасов Украине до 2026 года. Павел уточнил, что речь идет о международной инициативе, которую финансируют 11 государств. В рамках проекта Украина должна получить 1,8 млн снарядов к 2026 году. Глава Чехии также оценил шансы на мирное урегулирование конфликта в 2025 году как нулевые.

Кроме того, премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что Прага с начала года поставила Украине 500 тысяч единиц крупнокалиберных артиллерийских снарядов. По данным агентства, снаряды были переданы в рамках международной инициативы по поставке боеприпасов Украине. Он добавил, что Чехия намерена продолжить готовить украинских пилотов на чешских самолетах L-159.

Ранее стало известно, что Чехия готова отправить войска на Украину.

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