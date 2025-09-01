Спрогнозированы сроки повышения НДФЛ до 30% для иноагентов

Повышение до 30% ставки на доходы физических лиц (НДФЛ) для лиц, признанных иностранными агентами, может произойти до сентября 2026 года, спрогнозировала для «Газеты.Ru» доктор экономических наук, профессор Института международных экономических связей Людмила Кривко.

Минфин РФ подготовил инициативу о повышении ставки НДФЛ до 30% для лиц и организаций, внесенных в реестр иноагентов, сообщила газета «Ведомости» 19 августа. В правительстве уже поддержали предложение. По оценкам авторов инициативы, мера позволит увеличить доходы федерального бюджета. Сейчас в перечне иноагентов числится 818 физических и юридических лиц, однако в случае принятия законопроекта список может расшириться для роста налоговых поступлений.

«Инициатива Минфина — на злобу дня, но для скорейшего принятия изменений в налоговое законодательство одного лишь общественного резонанса уже недостаточно. По информации из открытых источников, количественные оценки дополнительного дохода бюджета пока отсутствуют. Нет также однозначности в понимании расчета НДФЛ при нахождении иноагента на территории России или иностранного государства. Если представленная инициатива Минфина будет проработана с учетом действующего законодательства и обоснована экономически, можно рассчитывать, что Федеральное собрание РФ примет законопроект уже осенью. В противном случае — не ранее сентября 2026 года», — отметила Кривко.

Она сослалась на мнения экспертов, которые говорят о дискриминации и нарушении Налогового кодекса РФ, но назвала этот тезис спорным, поскольку статус иностранного агента не связан ни с расовыми, ни с религиозными, ни с иными характеристиками физического лица.

Кривко не согласна, что в связи с увеличением ставки НДФЛ список иноагентов расширится. Скорее, следует ожидать более «рационального» поведения ряда граждан, которые находящихся в зоне риска, уверена экономист.

Ранее комиссия правительства РФ одобрила лишение иноагентов налоговых преференций.