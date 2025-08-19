На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В кабмине одобрили поправки о лишении иноагентов налоговых льгот

Комиссия правительства РФ одобрила лишение иноагентов налоговых преференций
Екатерина Штукина/РИА Новости

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила лишение иностранных агентов возможности использования налоговых льгот. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в кабинете министров.

Соответствующие поправки могут внести в Налоговый кодекс. Они коснутся физических и юридических лиц, обладающих статусом иноагента, а также организаций, которые участвуют в уставном капитале подобных компаний от 10%.

Иноагентам придется платить налог на доход от безвозмездно полученного имущества. Кроме того, для них ограничат применение пониженных ставок на налог на прибыль и НДФЛ.

Кроме того, в отношении иноагентов не будут действовать налоговые вычеты на инвестиции, освобождение от налога на доходы от продажи активов, наследования и дарения.

До этого председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев сообщил, что группа иноагентов из Европейского центра анализа и стратегии (CASE) выступила с обращением к западным политикам с инициативой начать кампанию «завлечения России в Европу» с целью последующего развала РФ.

Ранее в Госдуме заявили, что россиян не будут штрафовать за просмотр интервью с иноагентами.

