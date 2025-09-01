Россиянам назвали плюсы, минусы и риски единого цифрового профиля

Единый цифровой профиль россиян до 35 лет на портале «Госуслуги» создан для того, чтобы ближе познакомить государство и граждан, вовлечь молодежь в госпрограммы и инициативы. Категория россиян до 35 лет была выбрана для удобства сбора информации, сказал «Газете.Ru» руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов.

У россиян на портале «Госуслуги» появится «единый цифровой профиль» со всей информацией о них, сообщил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. Там будут доступны данные о социальном статусе, включая профессию и текущее место работы. Система появится на Госуслугах до 30 июня 2026 года.

«Исходя из тех намерений, которые были озвучены, речь идет о том, чтобы ближе познакомить государство и граждан, соотнести их возможности и интересы, вовлечь молодежь в государственные программы и инициативы. В тренде на цифровизацию и анализ больших объемов агрегируемых информационными системами данных, такая идея выглядит логичной и прогнозируемой. Здесь можно провести параллели с коммерческим сегментом. Многие сервисы собирают и анализируют данные о своих пользователях», — отметил Ульянов.

Он пояснил, что чем лучше знаешь своего клиента, тем более точные предложения можно ему сделать. Обычно от этого выигрывают обе стороны, потому что целевая реклама может быть полезной и продавцу и потребителю, добавил киберэксперт. Он допустил, что благодаря цифровому профилю россиян государство будет лучше знать своих граждан, в частности наиболее активную и перспективную его часть.

«Можно предположить, что категория до 35 лет была выбрана как с точки зрения интереса к молодежи, так и удобства сбора информации – делать профили для пожилых людей было бы сложнее, а в их карточках оказалось много белых пятен», — сказал Ульянов.

В то же время возникает риск утечки данных, предположил эксперт. Он пояснил, что злоупотребление собранной информации и передача (преднамеренная или случайная) третьим лицам может привести к негативным последствиям — если провести параллели с распространенными мошенническими схемами и использованием методов социальной инженерии для обмана людей. Ульянов уверен, что чем больше информации собрал злоумышленник и чем лучше он знает свою жертву, тем легче придумать правдоподобную историю, заставить человека поверить в свои слова и совершить ошибочное действие — например, перевести деньги незнакомцу или продиктовать код из СМС.

Ранее россиян предупредили об опасности создания цифровых аватаров.