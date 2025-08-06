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Россиян предупредили об опасности создания цифровых аватаров

IT-эксперт Силаев: создание цифрового аватара грозит утечкой данных мошенникам
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Россияне в последнее время активно используют технологии искусственного интеллекта для создания своих цифровых аватаров. Однако к этому есть много вопросов с точки зрения цифровой безопасности, так как возникает высокий риск утечки личных данных в руки мошенников, предупредил в беседе с RT завлабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.

«Когда вы загружаете в систему 15 фотографий своего лица с разных ракурсов, вы предоставляете искусственному интеллекту достаточно данных для создания точной цифровой копии себя», ― подчеркнул специалист.

По его словам, в данном случае остается рассчитывать на добросовестность используемого сервиса, но многие из них к защите данных пользователей относятся несерьезно. Так, некоторые платформы используют фотографии людей для доработки собственных алгоритмов или передают их своим партнерам. Кроме того, нет гарантии, что сервис не взломают в результате хакерской атаки или данные не утекут из-за технического сбоя, отметил Силаев.

Если мошенники получают доступ к целому набору фото, то далее они с помощью современных технологий создают массу поддельных файлов, включая профили в соцсетях, реалистичные видео с человеком и так далее. Все это они могут использовать для вымогательства денег у близких человека, обмана его знакомых, компрометации репутации и угроз.

Избежать этих последствий можно, если внимательно относиться к выбору сервиса для создания аватара, считает эксперт. Он посоветовал пользоваться только известными, проверенными ресурсами, а также периодически контролировать, не утекли ли фотографии в третьи руки. Сделать это можно с помощью сервисов обратного поиска по фото, заключил специалист.

В МВД России недавно предупредили, что мошенники придумали схему, согласно которой стали выдавать себя за глав регионов и других чиновников с помощью технологии дипфейка, чтобы выманивать деньги у граждан. Преступники создают фальшивые аккаунты в WhatsApp и Telegram, выдавая себя за губернаторов, мэров и других представителей власти. Иногда они отправляют короткие видеосообщения с дипфейками, якобы от лица чиновника, ссылаясь на «плохую связь», чтобы замаскировать подделку. Они пугают проверками и якобы связью с незаконными организациями, чтобы заставить перевести деньги.

Ранее эксперт объяснил, как не стать случайным покупателем платной подписки.

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