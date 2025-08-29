Стало известно, у кого из россиян вдвое выросли зарплаты

Балынин: зарплаты работников промышленности в РФ почти удвоились за пять лет

Зарплаты работников российской промышленности выросли почти вдвое за последние пять лет, оценил для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«За 2020-2024 годы средние зарплаты в российских организациях обрабатывающей промышленности выросли в 1,89 раза: с 46 510 рублей до 87 975 рублей. По всей экономике рост средних зарплат за данный период произошел на 73,5%: с 51344 рублей в 2020 году до 89069 рублей в 2024 году. Наибольших темпов прироста средних зарплат достигли в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (на 99,33%: с 56 672 рублей в 2020 году до 112 964 рублей в 2024 году), производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (на 98,55%: с 44 034 рублей до 87 430 рублей), производстве одежды (на 96,99%: с 20 927 рублей в 2020 году до 41 224 рублей в 2024 году)», — отметил Балынин.

Он добавил, что в производстве электрического оборудования зарплаты увеличились на 96,87% — с 45 693 рублей в 2020 году до 89 958 рублей в 2024-м, а в полиграфической деятельности и копировании носителей информации — на 95,37% (с 35 708 рублей в 2020 году до 69 764 рублей в 2024-м).

По словам Балынина, почти что удвоение зарплат промышленников связано с проводимой политикой импортозамещения и обеспечением технологического суверенитета России. Решение задач для достижения этих целей требует привлечения дополнительных работников и роста зарплат, уточнил экономист.

Он добавил, что в некоторых видах обрабатывающих производств средняя зарплата в 2024 году сложилась выше средней по экономике. Среди таких отраслей — производство компьютеров, электронных и оптических изделий (112 964 рублей, на 26,83% выше средней по экономике), производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (116 067 рублей, на 30,31% выше средней по экономике), а также производство кокса и нефтепродуктов (128 955 рублей, на 44,78% выше средней по экономике).

