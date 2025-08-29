На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, у кого из россиян вдвое выросли зарплаты

Балынин: зарплаты работников промышленности в РФ почти удвоились за пять лет
true
true
true
close
SimoneN/Shutterstock/FOTODOM

Зарплаты работников российской промышленности выросли почти вдвое за последние пять лет, оценил для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«За 2020-2024 годы средние зарплаты в российских организациях обрабатывающей промышленности выросли в 1,89 раза: с 46 510 рублей до 87 975 рублей. По всей экономике рост средних зарплат за данный период произошел на 73,5%: с 51344 рублей в 2020 году до 89069 рублей в 2024 году. Наибольших темпов прироста средних зарплат достигли в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (на 99,33%: с 56 672 рублей в 2020 году до 112 964 рублей в 2024 году), производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (на 98,55%: с 44 034 рублей до 87 430 рублей), производстве одежды (на 96,99%: с 20 927 рублей в 2020 году до 41 224 рублей в 2024 году)», — отметил Балынин.

Он добавил, что в производстве электрического оборудования зарплаты увеличились на 96,87% — с 45 693 рублей в 2020 году до 89 958 рублей в 2024-м, а в полиграфической деятельности и копировании носителей информации — на 95,37% (с 35 708 рублей в 2020 году до 69 764 рублей в 2024-м).

По словам Балынина, почти что удвоение зарплат промышленников связано с проводимой политикой импортозамещения и обеспечением технологического суверенитета России. Решение задач для достижения этих целей требует привлечения дополнительных работников и роста зарплат, уточнил экономист.

Он добавил, что в некоторых видах обрабатывающих производств средняя зарплата в 2024 году сложилась выше средней по экономике. Среди таких отраслей — производство компьютеров, электронных и оптических изделий (112 964 рублей, на 26,83% выше средней по экономике), производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (116 067 рублей, на 30,31% выше средней по экономике), а также производство кокса и нефтепродуктов (128 955 рублей, на 44,78% выше средней по экономике).

Ранее инвестор назвал долю россиян с доходом, нужным для комфортной жизни.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами