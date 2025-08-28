Инвестор назвал долю россиян с доходом, нужным для комфортной жизни

Каждый 12-й россиянин будет иметь доход 250 тыс. рублей на человека, а каждый 45-й — 500 тыс. рублей во второй половине 2025 года, спрогнозировал для «Газеты.Ru» директор по развитию бизнеса инвестиционного клуба «Лига Инвесторов» Станислав Скуйбеда.

По данным Высшей школы экономики, для комфортной жизни в России нужно минимум 250 тыс. рублей в месяц на одного члена семьи. Чтобы почувствовать себя обеспеченным, понадобится уже 500 тыс. рублей. Ключевым показателем состоятельности являются недвижимость, автомобиль, отдых за границей и гибкий график.

«Во втором полугодии 2025 года 7,8–8,5% населения России будут иметь 250+ тыс. руб. на человека, 2,2–2,8% — 500+ тыс. К 2026 году — 8,5–9,2% и 2,8–3,5% соответственно. У самых обеспеченных россиян средний доход — около 227 тыс. рублей на человека. При среднем размере семьи 2,2 человека это примерно 500 тыс. рублей на домохозяйство. В верхней части распределения много людей с 300–400 тыс. рублей на человека, но разброс большой, и семьи по размеру разные. Пример: 600 тыс. на троих — это 200 тыс. рублей на каждого, ниже порога 250+. Поэтому логично, что порог 250 тыс. на человека проходит порядка 8–9% населения», — отметил Скуйбеда.

По его словам, сотрудники в сферах ИТ, инжиниринга, ОПК, сырьевых и инфраструктурных компаний тянут эту планку вверх — там рост премий и спрос на специалистов. Также в крупных городах семьи чаще меньше, и «на человека» выходит больше, добавил инвестор.

Он сказал, что вниз планку тянут дорогие кредиты и то, что высокооплачиваемая работа сконцентрирована в нескольких городах — в регионах таких вакансий меньше, поэтому доля очень обеспеченных растет медленнее. База для движения есть — уже 31,9% работников получают 100 тыс.+ рублей, 58,3% — менее 55 тыс., так что массового рывка к 250 тыс.+ рублей ждать рано, уверен инвестор.

