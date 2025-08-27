Мантуров рассказал о влиянии снижения ставки ЦБ на российский бюджет

Первый вице-премьер России Денис Мантуров в интервью ТАСС в преддверии Восточного экономического форума рассказал о влиянии снижения Центробанком России ключевой ставки на бюджет страны.

Мантуров напомнил, что в этом году ключевую ставку уже снизили на несколько процентных пунктов. Эти меры, по его словам, позволяют проводить оптимизацию расходов для бюджета.

«Один процентный пункт — это примерно 200 млрд руб. субсидиарной поддержки. За счет снижения ставки бюджет экономит средства на этих решениях Центробанка», — сказал он.

Вице-премьер выразил надежду, что в 2025 году ключевая ставка продолжит снижаться.

22 августа президент России Владимир Путин во время встречи с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным заявил, что высокая процентная ставка в России не будет вечной.

25 июля совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 18% годовых.

Ранее ЦБ призвал дать экономике России передышку.