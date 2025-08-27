На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мантуров рассказал о влиянии снижения ставки ЦБ на российский бюджет

Мантуров: снижение ставки Центробанка сэкономит 200 млрд руб. для бюджета России
true
true
true
close
Roman Naumov/Global Look Press

Первый вице-премьер России Денис Мантуров в интервью ТАСС в преддверии Восточного экономического форума рассказал о влиянии снижения Центробанком России ключевой ставки на бюджет страны.

Мантуров напомнил, что в этом году ключевую ставку уже снизили на несколько процентных пунктов. Эти меры, по его словам, позволяют проводить оптимизацию расходов для бюджета.

«Один процентный пункт — это примерно 200 млрд руб. субсидиарной поддержки. За счет снижения ставки бюджет экономит средства на этих решениях Центробанка», — сказал он.

Вице-премьер выразил надежду, что в 2025 году ключевая ставка продолжит снижаться.

22 августа президент России Владимир Путин во время встречи с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным заявил, что высокая процентная ставка в России не будет вечной.

25 июля совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 18% годовых.

Ранее ЦБ призвал дать экономике России передышку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами