Две «враждующие» страны начали налаживать отношения на фоне торговых войн США

Китай и Индия начали налаживать отношения весной на фоне торговых войн США, пишет Bloomberg со ссылкой на неназванного индийского госслужащего.

Речь идет о торговых пошлинах США на импортные товары, которые ввел американский президент Дональд Трамп.

По словам собеседника агентства, председатель КНР Си Цзиньпин в марте направил письмо президенту Индии Драупади Мурму, в котором выразил обеспокоенность по поводу американских торговых пошлин. По мнению главы КНР, торговые соглашения Вашингтона с другими странами могли бы нанести вред интересам Пекина. В связи с этим Си Цзиньпин «прощупал почву» относительно возможности улучшения отношений между двумя странами.

В результате уже в июне правительство Индии начало прилагать усилия для улучшения отношений с Китаем, добавил собеседник Bloomberg. Процесс ускорился в августе из-за введения Трампом пошлин на индийские товары размером в 50%. Он объяснил свое решение тем, что Индия закупает российскую нефть.

В результате премьер-министр Индии Нарендра Моди впервые за семь лет отправится с визитом в Китай, а Дели и Пекин обсуждают восстановление прямого авиасообщения.

«Трамп действительно великий миротворец — он заслуживает всех похвал за начавшееся сближение между Дели и Пекином. Он единолично проделал это, действуя в отношении Индии, словно она была бы врагом [США]», — поделился бывший американский дипломат Эшли Теллис, работавший в посольстве США в Нью-Дели.

28 августа старший советник президента США по торговле и производству Питер Наварро в интервью телеканалу Bloomberg TV заявил, что озадачен решением Индии не отказываться от российской нефти даже после повышения Вашингтоном пошлин до 50%.

25 августа агентство Bloomberg сообщало, что ключевой подрядчик Apple тайваньская компания Foxconn отозвала около 300 инженеров китайского происхождения со своего предприятия в Индии.

Ранее сообщалось, что Индия может начать добычу ресурсов в России на фоне угроз Трампа.