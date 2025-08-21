Индия может начать добычу ресурсов в России на фоне угроз Трампа

Москва и Нью-Дели заинтересованы в реализации совместных проектов, связанных с добычей ресурсов на территории России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции, пишет ТАСС.

«У нас обоюдная заинтересованность в том, чтобы реализовывать совместные проекты по добыче энергоносителей в том числе в Российской Федерации», — сообщил глава российского МИД.

По его словам, в частности, рассматриваются территории Дальнего Востока, а также арктический шельф.

6 августа президент США Дональд Трамп ввел дополнительные пошлины в размере 25% на товары из Индии за покупку ею российской нефти. Американский лидер пригрозил удвоить их до 50% 27 августа.

По данным агентства Bloomberg, несмотря на давление со стороны США, Индия не планирует отказываться от российской нефти, поскольку ее низкая цена позволяет сдержать инфляцию в стране. Поэтому импорт российской нефти Индией, как говорится в публикации, «скорее всего, останется на текущем уровне».

Ранее российский посол рассказал о способности Москвы и Нью-Дели решать проблемы вместе.