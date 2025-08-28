На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В правительстве РФ рассказали, какого изменения ключевой ставки ждать не стоит

Мантуров: снижение ключевой ставки сразу на 10 п.п. малореалистично
true
true
true
close
Александр Астафьев/РИА Новости

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ), что снижение ключевой ставки сразу на 10 процентных пунктов (п.п.) является малореалистичным.

По словам вице-премьера, ставку необходимо снижать постепенно и своевременно. Он подчеркнул, что экономисты и эксперты имеют разные позиции по этому вопросу.

«Резкое снижение так же, как и резкое повышение, всегда имеет две разные стороны медали. Думаю, что все должно быть умеренно, сдержанно, но своевременно», — отметил Мантуров.

Накануне президент РФ Владимир Путин на совещании с министрами рассказал, что в правительстве, Центробанке, а также среди экспертов постоянно идет дискуссия о величине ключевой ставки и положении дел в промышленности.

25 июля совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 18% годовых.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что необходимо снижать ключевую ставку, ожидание этого очевидно. По его словам, инфляция снижается. К концу 2025 года она должна быть на уровне 7%. Парламентарий отметил, что «это посыл» Центробанка России в отношении ставки, которая остается высокой.

Ранее Путин раскрыл уровень годовой инфляции в России в июне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами