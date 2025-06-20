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Путин раскрыл уровень годовой инфляции в России в июне

Путин: годовая инфляция в июне составила 9,6%
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Александр Демьянчук/РИА Новости

По состоянию на 16 июня, годовая инфляция в России составила 9,6%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

«По данным статистики, годовая инфляция уже снизилась. До однозначных показателей — менее 10%. По состоянию на 16 июня она составила 9,6%», — сказал глава государства.

Путин добавил, что российские власти продолжат таргетирование инфляции.

Накануне глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор продолжит последовательно снижать инфляцию до целевого уровня в 4%. По ее словам, возвращение к данному показателю важно как для населения, так и для бизнеса.

Также глава ЦБ отметила, что регулятор будет снижать ключевую ставку (сейчас 20%) по мере замедления инфляции в России. Набиуллина отметила, что сейчас фиксируется замедление роста цен.

Ранее в МВФ заявили, что инфляция остается вызовом для России.

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