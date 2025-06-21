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В Госдуме призвали не допустить рецессии и стагнации в России

Володин: необходимо сделать все для недопущения рецессии и стагнации
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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Необходимо снижать ключевую ставку, ожидание этого очевидно. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, инфляция снижается. К концу 2025 года она должна быть на уровне 7%. Парламентарий отметил, что «это посыл» Центрального банка России в отношении ставки, которая остается высокой.

В обоснование этого решения Центробанк всегда заявлял о растущей инфляции, добавил Володин.

Он подчеркнул, что в таком случае необходимо снижать ключевую ставку, ожидание этого очевидно, нужно создавать условия для развития российской экономики, не допустить рецессии и стагнации.

Накануне на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин призвал не допустить стагнации и рецессии в российской экономике. По словам главы государства, ВВП России ежегодно растет на 4%. При этом за первые четыре месяца 2025 года рост российского ВВП составил 1,5%.

Ранее Путин раскрыл уровень годовой инфляции в России в июне.

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