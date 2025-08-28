На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме сообщили, что МРОТ в 2026 году могут увеличить на 20%

Нилов: МРОТ в 2026 году будет проиндексирован на 20%
SimoneN/Shutterstock/FOTODOM

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года могут увеличить на 20%, до 27 тыс. рублей. Об этом заявил ТАСС председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Исходя из обсуждений и поставленной президентом задачи по увеличению МРОТ, предполагаю, что МРОТ будет проиндексирован примерно на 20%», — сказал депутат, отметив, что это повлияет на зарплаты 4-5 млн россиян.

По его словам, это выше уровня прогноза инфляции.

Законопроект об индексации МРОТ будет внесен правительством в Госдуму осенью вместе с проектом федерального бюджета на следующие три года, добавил Нилов.

МРОТ в 2025 году составляет 22 440 рублей до вычета НДФЛ. По данным Центробанка, инфляция к июлю составляет 8,8%.

До этого депутат Мособлдумы, экономист Анатолий Никитин заявил, что разрыв между зарплатными ожиданиями и фактическими доходами россиян составляет более 48%.

Ранее в России оценили вероятность радикального повышения МРОТ.

