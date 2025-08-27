На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Норвегия потратила несколько миллионов долларов на борьбу с «русской» горбушей

VG: Норвегия потратила $7 млн на борьбу с горбушей из России
true
true
true
close
Сергей Красноухов/РИА «Новости»

Норвежская служба по охране окружающей среды потратила более $7 млн на борьбу с нашествием горбуши. Об этом сообщает VG.

Борьба с горбушей в Норвегии носит регулярный характер. По данным издания, каждые два года сотни тысяч этих рыб заплывают в норвежские реки, что создает серьезную экологическую проблему. Горбуша распространяет болезни, вытесняет атлантического лосося и ухудшает качество воды. Как отмечает VG, под угрозой оказываются основы уникальной норвежской культуры лосося.

В июле правительство Норвегии сообщало, что власти страны в ближайшее время введут санкции против российских рыбопромысловых компаний Norebo и Murman Seafood. В Осло объяснили введение санкций защитой национальных интересов и безопасности и ответом на «гибридную деятельность» России. Правительство сослалось на данные Европейского союза, согласно которым, Norebo и Murman Seafood ведут разведку подводной инфраструктуры в морских районах Норвегии и стран-союзников.

Ранее в РФ пообещали ответить на санкции Норвегии против «Норебо» и «Мурман Сифуд».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами