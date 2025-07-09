Норвегия намерена ввести санкции в отношении двух российских рыбопромысловых компаний

Норвежские власти в ближайшее время введут санкции против российских рыбопромысловых компаний Norebo и Murman Seafood. Об этом сообщается на сайте правительства Норвегии.

В Осло объяснили введение санкций защитой национальных интересов и безопасности и ответом на «гибридную деятельность» России. Правительство сослалось на данные Европейского союза, согласно которым, Norebo и Murman Seafood ведут разведку подводной инфраструктуры в морских районах Норвегии и стран-союзников.

Санкции предполагают заморозку всех активов, которыми владеют или распоряжаются российские компании, а также запрет на предоставление им финансов и имущества. Судам Norebo и Murman Seafood закроют доступ в территориальные воды и порты Норвегии. Компаниям также не будут выдавать лицензии на вылов рыбы в норвежской экономической зоне.

30 июня посол России в Осло Николай Корчунов заявил, что Норвегия взяла курс на обрыв торгово-экономических связей с РФ.

Ранее российские рыбопромышленные компании попали под санкции Евросоюза.