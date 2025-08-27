В РФ пообещали ответить на санкции Норвегии против «Норебо» и «Мурман Сифуд»

Москва примет ответные меры в отношении норвежских рыбопромысловых судов, если Осло в течение месяца не пересмотрит позицию по использованию исключительной экономической зоны королевства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Росрыболовства Илью Шестакова.

«В случае, если норвежская сторона не пересмотрит позицию в течение месяца, Россия закроет свою исключительную экономическую зону для норвежских рыбопромысловых судов», — сказал он.

Также, по словам специалиста, РФ начнет распределять квоты на вылов в открытых водах Норвежского и Баренцева морей исходя из национальных интересов страны.

В июле текущего года Норвегия ввела запрет на промысел в своей исключительной экономической зоне для двух российских компаний — «Норебо» и «Мурман Сифуд». Правительство королевства связало введение санкций с защитой национальных интересов и безопасности.

На этом фоне министерство иностранных дел РФ вызвало временного поверенного в делах Норвегии и вручило ему ноту протеста. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что введение ограничений представляет собой грубое нарушение двусторонних договоренностей. Там пояснили, что «Норебо» и «Мурман Сифуд» осуществляли промысел в исключительной экономической зоне Норвегии согласно правительственному двустороннему соглашению от 1976 года.

