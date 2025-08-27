На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В РФ пообещали ответить на санкции Норвегии против «Норебо» и «Мурман Сифуд»

Росрыболовство: РФ примет ответные меры против рыбопромысловых судов Норвегии
close
Emilio Morenatti/AP

Москва примет ответные меры в отношении норвежских рыбопромысловых судов, если Осло в течение месяца не пересмотрит позицию по использованию исключительной экономической зоны королевства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Росрыболовства Илью Шестакова.

«В случае, если норвежская сторона не пересмотрит позицию в течение месяца, Россия закроет свою исключительную экономическую зону для норвежских рыбопромысловых судов», — сказал он.

Также, по словам специалиста, РФ начнет распределять квоты на вылов в открытых водах Норвежского и Баренцева морей исходя из национальных интересов страны.

В июле текущего года Норвегия ввела запрет на промысел в своей исключительной экономической зоне для двух российских компаний — «Норебо» и «Мурман Сифуд». Правительство королевства связало введение санкций с защитой национальных интересов и безопасности.

На этом фоне министерство иностранных дел РФ вызвало временного поверенного в делах Норвегии и вручило ему ноту протеста. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что введение ограничений представляет собой грубое нарушение двусторонних договоренностей. Там пояснили, что «Норебо» и «Мурман Сифуд» осуществляли промысел в исключительной экономической зоне Норвегии согласно правительственному двустороннему соглашению от 1976 года.

Ранее в российском регионе разрешили ловить рыбу, внесенную в Красную книгу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами