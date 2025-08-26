Россиянам рассказали, что нужно проверить перед покупкой квартиры на вторичке

Приобретение квартиры на вторичном рынке жилья может грозить многими проблемами, поэтому следует внимательно отнестись к проверке всех необходимых для сделки документов. В первую очередь важно запросить у собственника выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), отметил в беседе с RT нотариус Москвы Антон Макаров.

Отметим, что россиянам советуют копить на квартиру для ребенка с помощью банковского вклада и облигаций федерального займа. Как отметила в беседе с «Москвой 24» инвестсоветник, финансовый и налоговый консультант Юлия Хайдер, банковский вклад помогает копить с минимальными рисками, потому что он предполагает гарантированный возврат клиентам сумм до 1,4 млн рублей. А если один вклад приблизился к этой отметке, можно открыть новый в другом банке, который также будет застрахован.

Что касается сделок по покупке квартиры на вторичном рынке, то одна из распространенных проблем, с которой сталкиваются россияне, – это внезапное выяснение, что в квартире зарегистрирован еще один человек, который при этом имеет право жить в ней до конца своих дней. Например, это могут быть граждане, отказавшиеся в прошлом приватизировать жилье. Однако с 1 сентября в выписке из ЕГРН появится отметка о таких людях, имеющих право на пожизненное проживание в конкретной квартире, пояснил Макаров.

Важно, что сведения из ЕГРН владелец должен предоставить в расширенном виде, подчеркнул нотариус.

«Уже сейчас выписка помогает проверить, нет ли на имуществе ареста или судебных запретов. В реестре фиксируется информация о залоге, ренте, сервитутах, доверительном управлении, об аренде», — отметил специалист.

Кроме того, он посоветовал направить запрос в Соцфонд, чтобы узнать, не использовались ли при покупке квартиры средства из маткапитала, а также все ли члены семьи собственника получили равные доли в жилье.

Запрос нужно отправить и в ЗАГС, чтобы проверить, не состоит ли владелец квартиры в браке и не продает ли он объект без согласия супруги (супруга). Если это так, то есть риск, что впоследствии жена или муж продавца оспорят сделку. Также в органах ЗАГСа можно узнать и другие данные – например, иногда обращение туда помогает обнаружить мошенников, которые продают жилье якобы умерших одиноких владельцев.

До этого нотариус города Омска Ольга Фрик напомнила , что помимо материальных благ, наследникам от умершего остаются и долги, в том числе ипотечные. Если выплачивать их наследник не хочет, то он вправе отказаться, но только от всего наследства целиком – принять в дар дачу или машину, но не платить ипотеку за квартиру не получится. Если человек соглашается на погашение ипотеки, то он может не платить взносы до того времени, пока официально не вступит в наследство. В течение этого времени банк не может изъять квартиру, подчеркнула нотариус.

