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Россиян предупредили о новых правилах сделок дарения недвижимости

РИА Новости: сделки по дарению жилья теперь невозможно заключить без нотариуса
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Africa Studio/Shutterstock/FOTODOM

С начала текущего года в России сделки дарения недвижимости подлежат обязательному нотариальному оформлению, даже если речь идет о передаче жилья между близкими родственниками. Об этом сообщили РИА Новости в Федеральной нотариальной палате.

Нововведение направлено на защиту граждан от мошенничества. Ранее договор дарения можно было заключить в простой письменной форме и зарегистрировать через МФЦ, однако этим часто пользовались злоумышленники, чтобы завладеть чужим жильем.

В палате отметили, что сделки с нотариусом служат преградой перед мошенниками, поскольку теперь при заключении сделки юрист проводит правовую экспертизу, выясняет подлинную волю сторон и удостоверяется, что даритель осознает безвозмездный и необратимый характер передачи имущества.

Особое внимание нотариусы уделяют сделкам с участием владельцев единственного жилья. В таких случаях дарителю предлагают более безопасные альтернативы — завещание или договор ренты. Это позволяет сохранить право на проживание в квартире и избежать риска остаться без крыши над головой.

За последние годы количество попыток мошенничества с недвижимостью, принадлежащей пожилым людям, не уменьшается. В беседе с «Газетой.Ru» риелтор Владимир Шмелев рассказал, что реально эффективная схема защиты жилья близких от злоумышленников — оформление договора займа с залогом недвижимости. Суть проста: вы даете пожилому родственнику небольшую сумму денег, и оформляете это как договор займа. После этого заключается договор залога недвижимости в вашу пользу. Ни один нотариус, агент или покупатель не сможет провести сделку, пока вы не дадите согласие на снятие обременения. Это защищает пожилого человека даже в случае, если он попадет под давление или изменит свое решение, отметил Шмелев.

Ранее юрист объяснила, как правильно оформить задаток по сделке с недвижимостью.

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