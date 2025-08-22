Россиянам рассказали, как быть с доставшейся в наследство ипотекой

Помимо материальных благ, наследникам от умершего остаются и долги, в том числе ипотечные. Если выплачивать их наследник не хочет, то он вправе отказаться, но только от всего наследства целиком – принять в дар дачу или машину, но не платить ипотеку за квартиру не получится, рассказала RT нотариус города Омска Ольга Фрик.

Важно, что родственники, пропустившие сроки получения наследства, не могут в качестве уважительной причины для их продления называть проживание в другом городе и недостаточно близкое общение с умершим. Об этом газета «Известия» сообщила на основе выводов Верховного суда. Согласно Гражданскому кодексу, наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия, при этом опоздавший наследник может вступить в свои права, если пропустил срок по уважительной причине. Среди таких причин – обстоятельства, связанные с личностью истца, например, тяжелая болезнь, беспомощное состояние или неграмотность.

Обычно претенденту на вступление во владение наследством дают возможность принять решение о готовности вступить в наследство. Предварительно нотариус может помочь ему узнать, какие долги были у умершего человека.

«По просьбе потенциального наследника можно направить запрос в Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ) о наличии кредитной истории у наследодателя, — пояснила Фрик. — Кроме того, в рамках розыска наследственного имущества нотариусы отправляют в банки запросы о счетах и вкладах, а банки в ответе могут сообщить и о кредитных договорах наследодателя».

В ноябре начнет действовать закон об обязанности нотариуса в течение трех рабочих дней с открытия наследственного дела направить запрос в ЦККИ, поэтому о долгах в любом случае будет известно заранее, подчеркнула эксперт. Если граждане в итоге решат отказаться от наследства, то в течение полугода они должны подать нотариусу соответствующее заявление. А если, например, они жили в квартире человека, оставившего наследство, платили за коммунальные услуги и делали ремонт в квартире, то наследниками они становятся фактически, а долги умершего человека автоматически переходят на них.

Если человек соглашается на погашение ипотеки, то он может не платить взносы до того времени, пока официально не вступит в наследство. В течение этого времени банк не может изъять квартиру, подчеркнула нотариус. Также она отметила, что с сентября кредиторы больше не смогут начислять пени или штрафы за неуплату по кредиту в течение полугода, пока близкие официально не вступят в наследство. Но все проценты по кредиту, начислявшиеся еще при жизни заемщика, после его смерти наследникам придется погасить в полном объеме, заключила Фрик.

