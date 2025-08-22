На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России ожидают быстрой стабилизации ситуации с ценами на бензин

Аналитик Бахтин: бензин в РФ быстро подешевеет без новых инцидентов на НПЗ
BigTunaOnline/Shutterstock/FOTODOM

Без новых инцидентов на российских нефтеперерабатывающих заводах ситуация с ценами на бензин быстро стабилизируется. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Кирилл Бахтин.

«Данные об объеме производства нефтепродуктов в России не публикуются с 2023 года, поэтому о наличии проблемы с бензином можно судить по продолжающемуся с начала лета росту оптовых цен на топливо. На высокий по потреблению летний сезон в этом году пришелся ряд плановых и внеплановых ремонтов на российских НПЗ. Публично ситуация с масштабом внеплановых ремонтов на НПЗ непонятна. Полагаю, что в отсутствие новых инцидентов на НПЗ оптовые цены быстро скорректируются вниз с наличием запрета на экспорт бензина», — отметил Бахтин.

На Санкт-Петербургской бирже продолжается рост оптовых цен на бензин: с начала лета котировки уверенно двигаются вверх, а в августе АИ-92 и АИ-95 обновили максимумы, державшиеся с осени 2023 года. 21 августа стоимость тонны АИ-92 достигла рекордных 72,663 тыс. рублей, а АИ-95 подорожал до 81,342 тыс. рублей. При этом продление запрета на экспорт топлива практически не повлияло на динамику рынка.

Главным драйвером удорожания стали остановки нефтеперерабатывающих заводов — как запланированные ремонты, так и аварийные простои, пояснил газете «Коммерсантъ» управляющий партнер трейдера «Пролеум» Максим Дьяченко. По его словам, выпуск бензина в первой половине года упал примерно на 10%. Дополнительное давление на цены оказали перегруженные транспортные коридоры, рост поставок в Юго-Восточную Азию до введения эмбарго, а также повышенный спрос на внутреннем рынке в сезон отпусков, уточнил начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев.

Ранее в Совфеде объяснили запрет на экспорт бензина в августе 2025 года.

