В Совфеде объяснили запрет на экспорт бензина в августе 2025 года

Запрет на экспорт сохранит доступность бензина для российских фермеров, транспортных организаций и обычных водителей, объяснила «Газете.Ru»

сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова.

«Ограничения на экспорт не дают возможности зарубежным покупателям с более высокими ценами забирать значительные объемы топлива, что помогает сохранить доступность и ценовую стабильность бензина для фермеров, транспортных организаций и обычных водителей. Это особенно важно для бесперебойного функционирования экономики в период проведения сельскохозяйственных работ. Запрет действует до конца августа 2025 года с возможным продлением на сентябрь, до тех пор, пока не снизится давление по спросу и не восстановятся полноценно производственные мощности. Такое решение признано нужным и оправданным для предотвращения топливного дефицита, стабилизации цен и обеспечения стабильного внутреннего рынка в условиях текущей ситуации», — отметила сенатор.

По ее словам, запрет на экспорт бензина в России в 2025 году был введен для того, чтобы обеспечить стабильность внутреннего рынка топлива в период повышенного спроса, связанного с активностью сельхозработ и ростом автоперевозок. В это время спрос на бензин внутри страны значительно увеличивается, и если не ограничивать экспорт, это может привести к нехватке топлива и резкому скачку цен для потребителей, пояснила Епифанова. По ее словам, к тому же ситуация усугубляется ремонтом и частичным снижением производственных мощностей нефтеперерабатывающих предприятий, а также внешними вызовами — санкциями и атаками. Это снижает возможности производства и вынуждает власти предпринимать временные меры для защиты внутренних потребителей и важных секторов экономики, заключила сенатор.

Правительство РФ установило полный запрет на поставки бензина за рубеж в августе. «Решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ», — отметили в правительстве.

Ранее сообщалось, что правительство планирует продлить запрет экспорта бензина для НПЗ на весь сентябрь.