В Госдуме предложили продавать лекарства в отделениях Почты России

Депутат Гаврилов предложил разрешить Почте России продавать лекарства
Владимир Астапкович/РИА Новости

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов предложил расширить перечень услуг «Почты России», разрешив продажу безрецептурных лекарств в отделениях там, где нет аптек. Об этом пишет ТАСС.

По его мнению, это позволит жителям малых населенных пунктов получать необходимые товары рядом с домом. Гаврилов также считает перспективным присвоение «Почте России» статуса уполномоченного оператора трансграничной торговли и закрепление за компанией статуса уполномоченной организации по доставке почтовых сообщений с интеграцией цифровых сервисов с порталом госуслуг. Он отметил, что реализация этих мер при поддержке государства даст возможность компании работать в режиме самоокупаемости и расширять услуги для населения и бизнеса.

Кроме того, парламентарий обратил внимание на необходимость реструктуризации кредиторской задолженности с участием федеральных органов власти, а также рассмотрения докапитализации компании, в том числе за счет средств Фонда национального благосостояния. Гаврилов подчеркнул важность корректировки тарифов на универсальные услуги связи, возобновления господдержки доставки подписных изданий и снижения налоговой нагрузки на фонд оплаты труда, чтобы выровнять условия работы с другими крупными игроками рынка доставки.

Совет директоров «Почты России» направил обращение к председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой о принятии оперативных мер для реализации предложенных инициатив, отметил депутат. Он добавил, что при поддержке государства компания сможет модернизировать производственную базу и реализовать инвестиционную программу.

Ранее Почту России оштрафовали на 230,6 млн рублей за срыв модернизации отделений.

