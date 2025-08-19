На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Почту России оштрафовали на 230,6 млн рублей за срыв модернизации отделений

Почту России оштрафовали на 230,6 млн рублей по делу о модернизации отделений
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Мировой суд Москвы оштрафовал Почту России на 230,6 млн рублей за ненадлежащую модернизацию почтовых отделений в сельской местности и труднодоступных регионах. Об этом сообщила пресс-служба Счетной палаты РФ.

Решение было принято на основании административного дела, возбужденного Счетной палатой после проверки Минцифры. Согласно материалам проверки, Почта России должна была модернизировать не менее 1 282 отделений до конца 2023 года и 773 отделения до конца 2024 года. Однако на начало 2024 года было приведено в нормативное состояние лишь 767 отделений, а к 1 января 2025 года – 664. При этом отчеты компании о выполнении работ, направленные в Минцифры, содержали недостоверные данные.

На основании выявленных нарушений Счетная палата возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном КоАП РФ. Мировой суд признал компанию виновной и назначил штраф в размере 230,6 млн рублей.

В августе Счетная палата сообщила о недостаточном контроле Минцифры за реализацией бюджета 2024 года. Программа модернизации почтовых отделений была запущена по поручению президента в 2021 году и первоначально предусматривала ремонт более 25 тысяч объектов до 2025 года. В 2024 году программу продлили до 2030 года.

Ранее Почту России обвинили в заработке на пенсиях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами