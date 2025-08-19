Почту России оштрафовали на 230,6 млн рублей за срыв модернизации отделений

Мировой суд Москвы оштрафовал Почту России на 230,6 млн рублей за ненадлежащую модернизацию почтовых отделений в сельской местности и труднодоступных регионах. Об этом сообщила пресс-служба Счетной палаты РФ.

Решение было принято на основании административного дела, возбужденного Счетной палатой после проверки Минцифры. Согласно материалам проверки, Почта России должна была модернизировать не менее 1 282 отделений до конца 2023 года и 773 отделения до конца 2024 года. Однако на начало 2024 года было приведено в нормативное состояние лишь 767 отделений, а к 1 января 2025 года – 664. При этом отчеты компании о выполнении работ, направленные в Минцифры, содержали недостоверные данные.

На основании выявленных нарушений Счетная палата возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном КоАП РФ. Мировой суд признал компанию виновной и назначил штраф в размере 230,6 млн рублей.

В августе Счетная палата сообщила о недостаточном контроле Минцифры за реализацией бюджета 2024 года. Программа модернизации почтовых отделений была запущена по поручению президента в 2021 году и первоначально предусматривала ремонт более 25 тысяч объектов до 2025 года. В 2024 году программу продлили до 2030 года.

