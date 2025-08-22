Назван курс биткоина после очередных рекордов

После очередных исторических максимумов курса биткоина ожидается его ослабление. На следующей неделе криптовалюта будет стоить $109–119 тыс., спрогнозировал для «Газеты.Ru» старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Сергей Потапов.

«Биткоин завершает третью неделю августа в фазе коррекции: после обновления исторических максимумов котировки снизились почти на 10% и закрепились в районе $113–114 тыс. В последнюю неделю августа ожидаем движение в диапазоне $109–$119 тыс., где ключевая зона глобальной поддержки сосредоточена на уровнях $109–$111 тыс. Снижение криптовалютного рынка было связано с публикацией индекса цен производителей (PPI) в США, который оказался выше ожиданий и временно охладил надежды инвесторов на более мягкую политику ФРС. Дополнительное давление усилила небольшая корреляция технологического индекса Nasdaq. При этом заметным фактором последних недель стало снижение доминации биткоина: показатель опустился с июньского максимума в 66%, пробив ключевую отметку в 60%. Это отражает плавное перераспределение ликвидности в пользу альткоинов, прежде всего Ethereum», — отметил Потапов.

По его словам, на неделе 25–31 августа ключевое влияние на динамику курса биткоина окажет публикация пересмотренных данных по ВВП США за второй квартал и индекса расходов на личное потребление (PCE), а также риторика представителей Федеральной резервной системы США. Эти факторы будут определять краткосрочный вектор движения криптовалюты, сохраняя при этом долгосрочный интерес инвесторов к цифровым активам, заключил Потапов.

По данным Coindesk, 21 августа биткоин стоил более $113 тыс.

