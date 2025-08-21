На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, что будет с курсом биткоина в сентябре

IT-консультант Некрасов: биткоин будет стоить $115–130 тысяч в сентябре
Курс биткоина в сентябре составит $115–130 тыс., спрогнозировал для «Газеты.Ru» IT-консультант по цифровым технологиям Роман Некрасов.

«Главными драйверами остаются ожидания снижения ставки ФРС — это может улучшить ликвидность и поддержать спрос на рискованные активы. Во-вторых, подключение криптоактивов к пенсионным продуктам и стабильный поток средств в другие инструменты — спотовые ETF — создает институциональные предпосылки для роста. В случае позитивного сценария, при сохранении высоких притоков в спотовые криптовалютные ETF и на ожиданиях снижения ставки Федеральной резервной системы США до 4,00–4,25%, есть шанс на пробой вверх к $140 тыс. При негативном развитии событий, например при усилении геополитической нестабильности или более жесткой позиции регуляторов, возможен откат до $105 тыс.», — отметил Некрасов.

По его мнению, вероятность позитивного сценария выше, чему способствует оптимистичный настрой рынка: индекс «жадности» инвесторов (Fear & Greed) сейчас находится на нейтральном уровне 53, что, с одной стороны, отражает надежды участников рынка на рост, а с другой стороны — говорит о сомнениях инвесторов в решительном снижении ключевой ставки со стороны ФРС на фоне более интенсивного, чем ожидалось ранее, роста индекса цен производителей (PPI).

По данным CoinDesk, 20 августа биткоин стоил более $113 тыс.

Ранее стоимость биткоина достигла нового рекорда.

