В России оценили последствия отмены льгот по страховым взносам для малого бизнеса

Российские компании малого и среднего бизнеса будут увеличивать качество управления своими расходами, повышать производительность труда, внедрять современные технологии в случае отмены льготы по страховым взносам, сказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Во-первых, отмечу, что данная мера поддержки вводилась в рамках мирового пандемийного коронакризиса. Как мы понимаем, он уже является историей, поэтому вопрос о целесообразности ее сохранения в прежнем виде считаю высоко актуальным. Во-вторых, за 2020–2024 годы объем выпадающих доходов за счет пониженных страховых взносов плательщиками, являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства, составил более 2,5 трлн рублей. В 2025 году ожидается объем выпадающих доходов по данному основанию более 900 млрд рублей. В-третьих, если мы посмотрим на структуру малого и среднего предпринимательства, то увидим, что свыше 40% оборота в МСП и примерно 20% занятых в МСП приходятся на оптовую и розничную торговлю», — отметил Балынин.

По его мнению, отказ от повсеместных льгот по страховым взносам для субъектов малого и среднего бизнеса будет способствовать повышению эффективности мер его поддержки. Балынин считает, что наибольшие меры поддержки (вне зависимости от ее формы) должны получать те субъекты МСП, которые осуществляют инновационные разработки, обеспечивают технологический и финансовый суверенитет Российской Федерации. Экономист убежден, что каждый вложенный бюджетный рубль (как в виде расходов, так и путем выпадающих доходов) должен приносить видимый результат в контексте обеспечения стратегического лидерства России.

Балынин напомнил, что с 2025 года был повышен лимит зарплаты, с которого начинают действовать льготные тарифы страховых взносов, с 1 МРОТ до 1,5 МРОТ. Экономист уточнил, что если на 10 августа 2024 года число субъектов МСП составляло 6,29 млн, а численность занятых в них работников 15,11 млн, то на 10 августа 2025 года эти значения увеличились до 6,47 млн и 15,21 млн соответственно. Число субъектов предпринимательства за год выросло на 174 889, а численность занятых в них граждан — на 101 316 человек.

Власти обсуждают возможность отмены пониженных тарифов страховых взносов для малого и среднего бизнеса, написала газета «Ведомости» со ссылкой на источники 20 августа. По их данным, инициатива принадлежит Минфину. Полностью отказаться от льгот планируют не для всех: производственные компании из приоритетных отраслей, вероятно, смогут сохранить преференции. Сейчас в правительстве рассматриваются разные варианты сокращения льготного режима, окончательное решение пока не принято. По словам одного из собеседников издания, законопроект могут внести на рассмотрение Госдумы уже в ходе осенней сессии.

