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В России создадут фонд поддержки малого и среднего бизнеса Абхазии

На создание в России фонда поддержки МСБ Абхазии выделено 100 млн рублей
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Мурад Оруджев/РИА Новости

В России создадут фонд поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) Абхазии. Об этом рассказал вице-премьер РФ Александр Новак, сообщает RT.

Отмечается, что создание специального фонда он анонсировал по инициативе абхазского политика Бадры Гунбы.

«Уже на этот год выделено 100 млн рублей», — приводит слова Новака RT.

Ранее после встречи с политическим деятелем Абхазии Бадрой Гунба вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Москва и Сухум пришли к единому мнению относительно будущего инвестиционного соглашения между Россией и Абхазией. По его мнению, первоначальный проект нуждается в существенной доработке.

Новак подчеркнул, что документ будет пересмотрен с целью достижения компромисса, учитывающего интересы всех заинтересованных сторон – российского и абхазского бизнеса, а также населения Абхазии.

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