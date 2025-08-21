США ограничит пошлины на часть товаров из Евросоюза

США ограничат пошлины в 15% на машины, самолеты, древесину и фармацевтику из ЕС

Соединённые Штаты Америки ограничат пошлины в размере 15% с части автомобилей, авиационной продукции, природных ресурсов и непатентованных фармацевтических препаратов из Евросоюза (ЕС) с 1 сентября. Об этом говорится в совместном заявлении ЕС и Белого дома, передает ТАСС.

«Сегодня мы пересекли финишную прямую в торговых переговорах по соглашению, которое было достигнуто в июле в Шотландии [между президентом США Дональдом Трампом и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен]», — говорится в документе.

28 июля США и ЕС заключили торговую сделку, в рамках которой Брюссель обязался закупить американские энергоносители на сумму $750 млрд, а также увеличить инвестиции из Европы в США на $600 млрд и покупать американское оружие. Взамен Вашингтон пообещал вдвое снизить пошлины на европейские товары — с 30% до 15%.

29 июля издание Politico сообщило, что Трамп надавил на Евросоюз, чтобы заключить торговую сделку. Как стало известно, американский лидер направил европейцам письмо с предупреждением, что они «серьезно рискуют». После этого ЕС согласился сесть за стол переговоров и заключить сделку с США.

Ряд экспертов пришли к выводу, что торговая сделка США и Евросоюза грозит «экономической катастрофой» для европейской промышленности. Отмечается, что в краткосрочной перспективе страны ЕС столкнутся с падением экспорта, а в долгосрочной — с оттоком инвестиций и давлением на промышленность.

Ранее в Испании предрекли ЕС будущее «энергетической колонии» США.